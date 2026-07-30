Las recientes revelaciones de la séptima y octava entrega del especial periodístico sobre los “chats secretos de Hermosilla” han abierto una arista que compromete directamente al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

En entrevista con La Prueba de ADN, editora de Reportea, Gabriela Pizarro, detalló que la incorporación de más de 12.000 páginas de conversaciones entre Chadwick y el abogado Luis Hermosilla a la causa del exfiscal jefe Oriente, Manuel Guerra, cambia radicalmente el escenario judicial.

Según la periodista, el análisis de estos archivos demuestra que, lejos de ser un agente autónomo, Hermosilla actuaba como un intermediario y que, en la práctica, “quien mandaba ahí era Chadwick”, requiriendo siempre de su autorización o instrucción directa antes de realizar cualquier movimiento clave.

El caso de Santiago Valdés y la polémica pregunta de Chadwick

Uno de los hitos más complejos que expone esta indagatoria ocurrió en el año 2018, bajo la administración de Sebastián Piñera. En un momento en que la Fiscalía apuntaba sus dardos hacia Santiago Valdés, exadministrador electoral de la campaña presidencial de Piñera del período 2009-2010 e hijo de uno de sus mejores amigos, a la cúpula de Interior le urgía frenar la investigación para evitar que esta golpeara al mandatario en ejercicio.

Tras publicarse en la prensa que un acuerdo para cerrar la causa de Valdés se había caído, Hermosilla le compartió la noticia a Chadwick preguntándole: “¿Hago algo respecto a esta noticia con Manuel Guerra?”, ante lo cual el ministro del Interior contestó escuetamente “Bueno, ¿cuánto?”. Apenas dos minutos más tarde, Hermosilla reportó de vuelta: “Hablé, nos va a dar un número”.

La investigación periodística de Reportea determinó además que el flujo de información y coordinación migró de forma habitual hacia la plataforma Telegram para esquivar el control de la justicia, un espacio al que la Fiscalía aún no ha logrado acceder de forma directa. A pesar de que Hermosilla exigía reiteradamente a sus interlocutores “borra” cualquier mención que aludiera a “Andrés”, él mismo mantuvo el registro de sus conversaciones en su propio celular, permitiendo hoy reconstruir la línea de tiempo.

Pizarro expuso que el mismo día en que vencía el plazo legal para que la Fiscalía recurriera ante la Corte Suprema para revertir el sobreseimiento de Valdés, el fiscal Manuel Guerra le escribió a Hermosilla la frase “es bueno ir saliendo de los cachos”, mientras que en paralelo le insistía en que necesitaba trabajo, lo que a juicio de la periodista permite cimentar jurídicamente una teoría sobre el delito de cohecho o soborno.

La prueba directa de instrucción que la Fiscalía decía no poseer

Según la periodista, este hallazgo resulta inédito y echa por tierra la justificación que hasta ahora mantenía el Ministerio Público para no formalizar a la otrora poderosa figura del gremialismo. Pizarro recordó que al ser consultada la Fiscalía sobre por qué no se había avanzado penalmente contra Chadwick, la respuesta formal había sido que no poseían ninguna “acción directa de él”, debido a que su nombre aparecía de manera indirecta o porque Hermosilla se validaba ante terceros usando su influencia.

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Sin embargo, la aparición de estos mensajes constituye la primera evidencia material de Andrés Chadwick dando órdenes explícitas. Pese a la contundencia de las pruebas, la editora advirtió que las distintas fiscalías que tramitan las aristas del caso Hermosilla están trabajando “a ciegas”, puesto que el teléfono celular entregado por el exministro solo está en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente, sin que los demás equipos investigadores tengan libre acceso a consolidar la información del dispositivo.

La influencia de la dupla Chadwick-Hermosilla no se limitaba a desactivar investigaciones penales complejas, sino que se extendía al control de los nombramientos en el Poder Judicial. El reportaje detalla presiones e interferencias sistemáticas en las designaciones de jueces, defensores e incluso fiscales regionales.

Un ejemplo de esto es el nombramiento del Director Nacional de la Defensoría Penal Pública, a quien Hermosilla describía textualmente en sus chats como alguien “totalmente nuestro”. La gravedad de este entramado, concluyó Pizarro, radica en que la red de influencias no pertenece al pasado, alertando que la gran mayoría de las personas que obtuvieron sus cargos gracias a las gestiones ilícitas de esta dupla “hoy día siguen en sus cargos”.