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PREVIA. O’Higgins va por la hazaña ante Boca Juniors en Copa Sudamericana: cuándo juegan, dónde y quién transmite en vivo por TV

Los celestes quieren hacerse fuertes en casa con tal de meterse en octavos de final del torneo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

O’Higgins va por la hazaña ante Boca Juniors en Copa Sudamericana: cuándo juegan, dónde y quién transmite en vivo por TV

O’Higgins va por la hazaña ante Boca Juniors en Copa Sudamericana: cuándo juegan, dónde y quién transmite en vivo por TV / NurPhoto

O’Higgins es el único representante chileno sobreviviente en las llaves de eliminación directa de la Copa Sudamericana.

El cuadro de Rancagua quedó sorteado ante un duro escollo continental, Boca Juniors, que desea salvar el año avanzando lo más posible en este torneo.

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Eso sí, en la ida, los celestes ya dejaron claro que no les dejarán la tarea sencilla pues el cuadro xeneize apenas ganó 1-0 en la ida disputada en La Bombonera.

Así las cosas, todo quedó abierto para la revancha en Chile, donde si los rancagüinos ganan por la mínima forzarán el desempate a través de lanzamientos penales. Cualquier ventaja por mayor diferencia les permitirá eliminar directamente al cuadro de la Ribera.

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Boca Juniors

El encuentro entre celestes y xeneizes se disputará este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio Codelco El Teniente.

Los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido por el repechaje continental lo podrás seguir en vivo y online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

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