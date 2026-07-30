La U sacude el mercado y cierra un nuevo refuerzo: llega desde Europa

Universidad de Chile dio un golpe de última hora en el mercado de fichajes. Tras la fallida llegada de Valentín Gauthier y en medio de una jornada convulsionada en Azul Azul por el caso Sartor, el conjunto estudiantil aseguró a su segundo refuerzo para el segundo semestre de 2026.

Según la información entregada por el periodista César Luis Merlo, la U cerró la incorporación de Tobías Reinhart, volante argentino de 26 años proveniente de la Reggiana, elenco que milita en la Serie B de Italia.

“El club lo compra y hace una inversión. Firmará contrato por 2 años y medio. La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago vio con buenos ojos pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo querían varios equipos de la misma categoría", detalló el comunicador.

Durante la última temporada, el mediocampista trasandino disputó 34 partidos oficiales en la Reggiana, 30 de ellos como titular, y aportó tres goles, consolidándose como uno de los mediocampistas mejor valorados en la Serie B italiana.

La carrera de Tobías Reinhart

Reinhart inició su carrera en las divisiones inferiores de Temperley, club con el que debutó en el primer equipo durante la temporada 2018. En agosto de 2019 dio el salto al fútbol italiano tras ser cedido al Spezia, donde integró el equipo Primavera. Ese mismo año hizo su estreno en la Serie B.

Luego del ascenso del Spezia a la Serie A, el club intentó quedarse con su pase de forma definitiva, pero no logró llegar a un acuerdo con Temperley, por lo que el jugador retornó al elenco argentino.

Tras permanecer dos temporadas en Argentina, a fines de 2023 volvió a Italia para incorporarse al Reggiana, donde se mantuvo hasta la última temporada. Ahora, el volante argentino se convertirá en el segundo refuerzo de Universidad de Chile, tras el fichaje de Gonzalo Reyna.