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Alejandro Tabilo inició su gira sobre cemento en el ATP de Washington y así le fue: resultado final

El tenista chileno tuvo un auspicioso debut en el certamen estadounidense tras superar en un batallado encuentro al neerlandés Tallon Griekspoor.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Alexander Hassenstein

Alejandro Tabilo (30° ATP) comenzó con el pie derecho su gira sobre cemento tras superar al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) en un batallado encuentro por la primera ronda del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos.

Después de dos semanas en torneos de arcilla, con dispares resultados, el tenista chileno se adaptó rápidamente a la superficie y, pese a la resistencia que puso su rival, terminó imponiéndose por 7-6 (3), 4-6 y 6-4.

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Tabilo apenas sufrió un quiebre en el encuentro, en el cierre del segundo set, aunque respondió con una ruptura clave en el primer game del tercer parcial que le permitió recuperar el control del partido y sellar la victoria en dos horas y 24 minutos.

Ahora, el nacido en Canadá enfrentará en la segunda ronda del ATP de Washigston al ganador del choque entre el estadounidense Frances Tiafoe (19º) y el francés Térence Atmane (56º).

De todas maneras, esta victoria le permite a Alejandro Tabilo sumar 20 puntos y escalar momentáneamente hasta el puesto 28° del Ranking Live.

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