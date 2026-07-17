“Por severos vicios formales”: Milovan Kegevic pide anular la inhabilitación de su elección como presidente del tenis chileno / Federación de Tenis de Chile

El tenis chileno vive horas más que complejas luego que se diera a conocer la resolución en contra de quien fue escogido como el nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile, Milovan Kegevic.

Todo considerando que la Comisión Electoral de la orgánica lo inhabilitó tanto a él como a su secretaria general, Valentina Marin.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso ADN Deportes, la decisión se fundamentó principalmente en que la Universidad Bolivariana certificó que ambos no figuran en sus registros académicos ni poseen títulos o grados otorgados por esa institución, documento que contradice los antecedentes presentados durante sus postulaciones.

Sin embargo, Milovan Kegevic no se quedó de brazos cruzados y este viernes interpuso un recurso ante el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano, solicitando que se declare inadimisible la reclamación interpuesta en su contra “por severos vicios formales y substantivos”.

Entre los cuestionamientos a la inhabilitación, el documento plantea que en la reclamación electoral no se señaló a un reclamado determinado y se sostiene que la acción fue presentada fuera de plazo, tomando en cuenta que el proceso electoral terminó el 6 de junio.

También Kegevic cuestiona la atribución de la Comisión de Ética para inhabilitarlo, planteando que “de acuerdo con los estatutos sociales, no tiene la facultad de anular elecciones como pretende, pues ello es competencia 5 exclusiva y excluyente de vuestro Ilustrísimo Tribunal, actuando por ende, dicha comisión como una “Comisión Especial” en que se atribuye las potestades jurisdiccionales de las que carece".

Junto con lo anterior, quien de momento está inhabilitado para ser el presidente de la Federación de Tenis de Chile, criticó que el fallo fuera remitido a los medios antes de ser notificado de aquello, “continuando con este asesinato de imagen feroz que está realizando la lista perdedora con la connivencia de la Comisión electoral, la que a nuestro juicio comete el delito de usurpación de funciones”.

El documento presentado por Milovan Kegevic también solicitó que se dicte la medida cautelar de suspender la resolución de la Comisión electoral, planteando que excedió sus atribuciones para anular las elecciones. Habrá que esperar si hay avances al respecto en una orgánica que, de momento, se mantiene sin un liderazgo claro.