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Extenista es arrestado en Estados Unidos tras romper raquetas y agredir a empleados de una tienda

El uruguayo Nicolás Xiviller, hoy jugador de pádel, quedó detenido tras atacar violentamente a integrantes de un local de ropa deportiva en Miami.

Carlos Madariaga

Extenista es arrestado en Estados Unidos tras romper raquetas y agredir a empleados de una tienda

Extenista es arrestado en Estados Unidos tras romper raquetas y agredir a empleados de una tienda / Instagram @nicolas_xiviller

Un inentendible episodio se produjo durante los últimos días en Miami, el cual involucra a un extenista profesional.

Se trata del uruguayo Nicolás Xiviller, quien el pasado viernes protagonizó una serie de hechos violentos en la tienda Tennis Plaza, ubicada en el sector de Doral.

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El charrúa, de 27 años, llegó a ser 1.023 del ranking ATP y dejó de competir profesionalmente en el tenis en 2018 para dedicarse al padel, disciplina que lo tiene en el top 10 del escalafón de la Asociación de Pádel de Estados Unidos.

En registros que se viralizaron en redes sociales, Xiviller, sin razón aparente, entró al local y comenzó a golpear raquetas de tenis, las cuales terminó por romper y que estaban valoradas en 600 dólares, además de amenazar y agredir a los empleados.

Ante su violento actuar, la policía de Miami llegó hasta el lugar y localizó al extenista en una estación de servicio cercana, donde fue detenido y, tras ello, ser imputado de cuatro cargos: asalto agravado con arma mortal, asalto, daños criminales y alteración del orden público.

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