Suspensión de clases para hoy jueves 30 de julio en Chile: revisa aquí los colegios confirmados por el Mineduc
La suspensión fue decretada por los efectos del sistema frontal.
El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en la Región del Biobío.
Esto debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona.
La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, profesores, asistentes de la educación y comunidades escolares ante las posibles complicaciones derivadas de las lluvias y otros efectos del evento climático.
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¿Qué colegios tendrán las clases suspendidas este jueves?
De acuerdo con lo informado por el organismo, la decisión se aplica a establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de la Región del Biobío.
Las familias deberán considerar la medida antes de trasladarse hacia los recintos educacionales.
Las autoridades continuarán evaluando el desarrollo del sistema frontal y sus posibles consecuencias para determinar eventuales cambios en el funcionamiento de los establecimientos durante las próximas jornadas.
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