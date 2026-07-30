Suspensión de clases para hoy jueves 30 de julio en Chile: revisa aquí los colegios confirmados por el Mineduc / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en la Región del Biobío.

Esto debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, profesores, asistentes de la educación y comunidades escolares ante las posibles complicaciones derivadas de las lluvias y otros efectos del evento climático.

¿Qué colegios tendrán las clases suspendidas este jueves?

De acuerdo con lo informado por el organismo, la decisión se aplica a establecimientos educacionales públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de la Región del Biobío.

Las familias deberán considerar la medida antes de trasladarse hacia los recintos educacionales.

Las autoridades continuarán evaluando el desarrollo del sistema frontal y sus posibles consecuencias para determinar eventuales cambios en el funcionamiento de los establecimientos durante las próximas jornadas.