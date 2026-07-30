Sistema frontal llega a Chile con lluvia, nieve y tormentas eléctricas: estas son las zonas afectadas / mammuth

Un nuevo sistema frontal con características de temporal llegará durante la hora de almuerzo de este sábado 1 de agosto a la zona centro-sur de Chile.

Las proyecciones anticipan lluvias intensas, tormentas eléctricas, abundante nieve y fuertes ráfagas de viento durante gran parte del fin de semana.

De acuerdo con Meteored, las primeras horas del evento afectarán principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Durante la tarde del sábado, el viento podría alcanzar entre 60 y 80 km/h en el litoral del Biobío y La Araucanía.

Lluvia, nieve, tormentas eléctricas y vientos de hasta 100 km/h

Las condiciones se intensificarían durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En Biobío y La Araucanía se esperan rachas de entre 80 y 100 km/h, mientras que en Ñuble y Los Ríos podrían fluctuar entre 70 y 90 km/h.

Según la proyección meteorológica, las rachas de viento rondarán los 100 km/h en la Región de Ñuble, además del valle y la precordillera de Biobío y La Araucanía.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarían en sectores precordilleranos y costeros. Neltume podría acumular cerca de 80 milímetros, mientras que San Fabián de Alico, Recinto, Antuco, Curanilahue, Pucón, Coñaripe, Valdivia y Corral recibirían alrededor de 70 milímetros. En otras localidades, como Coihueco, Lota, Tirúa, Curacautín y Melipeuco, se proyectan aproximadamente 50 milímetros.

El sistema también podría generar tormentas eléctricas en la provincia de Arauco durante la mañana del domingo. En la cordillera de Los Andes de la Región de Ñuble, en tanto, el paso del sistema frontal dejaría un metro de nieve.

Entre la tarde y la noche del domingo, el viento comenzaría a perder intensidad y los chubascos disminuirían gradualmente. Las precipitaciones deberían disiparse durante la madrugada del lunes 3 de agosto, aunque el pronóstico podría experimentar modificaciones conforme avance el sistema.