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Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana: ¿qué partidos se juegan hoy 30 de julio y dónde ver en vivo, online y por TV?

Este jueves concluye la fase de playoffs del torneo continental, donde habrá participación nacional.

Carlos Madariaga

Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana: ¿qué partidos se juegan hoy 30 de julio y dónde ver en vivo, online y por TV?

Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana: ¿qué partidos se juegan hoy 30 de julio y dónde ver en vivo, online y por TV? / NurPhoto

Hoy, jueves 30 de julio, se cierra la disputa de los partidos de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en dicha instancia del torneo continental.

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¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 30 de julio?

A contar de las 20:30 horas, O’Higgins recibirá a Boca Juniors en el estadio Codelco El Teniente, buscando revertir el 0-1 de la ida en La Bombonera.

El encuentro será transmisión de ADN Deportes y se podrá ver por TV en la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

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