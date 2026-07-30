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FOTOS. Encuentran cadáver junto a camión en Paine: vehículo presentaba múltiples impactos balísticos

La víctima presentaba un impacto de bala y fue hallada en un terreno abandonado cercano a la Ruta 5 Sur. La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan la relación del fallecido con el vehículo.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Encuentran cadáver junto a camión en Paine: vehículo presentaba múltiples impactos balísticos

Un hombre fue encontrado muerto durante la madrugada de este jueves al interior de un terreno abandonado ubicado a un costado de la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 44, cerca de la pasarela Colonia de Paine.

Concretamente, la víctima presentaba un impacto de bala en el cuerpo.

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A pocos metros del fallecido fue localizado un camión que había chocado contra el cierre perimetral del recinto y que mantenía múltiples impactos balísticos.

En ese contexto y por esta razón, la Fiscalía ECOH, junto con personal del OS9 y Labocar de Carabineros, realizó diligencias en el sitio del suceso.

Sin embargo, hasta el momento no existen personas detenidas.

La investigación deberá determinar la dinámica del ataque, identificar a sus responsables y establecer si la víctima viajaba en el camión o si fue asesinada en otro contexto.

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