Dos sistemas frontales llegan a Santiago: intensas lluvias dejarían hasta 70 mm de agua esta semana

Dos sistemas frontales avanzarán durante los próximos días sobre la zona centro-sur del país y dejarán nuevas precipitaciones en Santiago.

El primero alcanzará la Región Metropolitana durante la madrugada del viernes 31 de julio, mientras que un segundo pulso de lluvias llegará durante la mañana del domingo 2 de agosto.

Según las estimaciones disponibles, la capital podría recibir entre 10 y 40 milímetros de agua durante el viernes, además de otros 2 a 15 milímetros el domingo.

Tormentas eléctricas, granizo y posibles fenómenos tornádicos

El primer sistema frontal llegará acompañado de una masa de aire frío, provocando un descenso de las temperaturas y mayor inestabilidad atmosférica.

Según Meteored, el pronóstico contempla chubascos intensos y tormentas eléctricas acompañadas de granizo, especialmente durante el avance del frente hacia el centro del país.

Además, las condiciones podrían favorecer la formación de nubes con características tornádicas, por lo que se recomienda prestar atención a eventuales señales de trombas o tornados y seguir las instrucciones que entreguen las autoridades ante cambios bruscos del tiempo.

Antes de alcanzar Santiago, el temporal afectará con mayor fuerza a las regiones ubicadas entre Ñuble y Los Lagos, donde se esperan lluvias de hasta 10 milímetros por hora y rachas superiores a los 70 km/h en sectores costeros. El sistema también avanzará hacia Valparaíso y Coquimbo durante el viernes.

El segundo frente comenzará a ingresar durante la noche del sábado 1 de agosto y volverá a dejar precipitaciones abundantes desde Maule hasta Los Lagos. Durante el domingo alcanzará nuevamente la zona central, prolongando las condiciones invernales y sumando nieve en la cordillera, donde algunos tramos podrían acumular más de 160 centímetros durante la semana.