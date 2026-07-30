Expareja de Fran Maira responde ante acusaciones de dura golpiza y toma drástica decisión: “Ante la gran cantidad de injurias...”

Joaquín Rodríguez, productor musical conocido como Nes on The Shet, rompió el silencio luego de que su nombre fuera vinculado en redes sociales a la agresión física que sufrió su expareja, Fran Maira.

La ex Gran Hermano encendió las alarmas durante los últimos días, luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta golpiza y su llegada a un recinto asistencial con lesiones.

Posteriormente, el miércoles por la mañana, la misma realizó una transmisión en vivo donde se le pudo ver con secuelas de golpes. “Soy una mujer luchona, las amo mucho y gracias por creer en mi y apoyarme a pesar de todo”, señaló.

Expareja de Fran Maira negó acusaciones

A través de un comunicado público, Rodríguez descartó cualquier participación en los hechos que se han informado.

“Me dirijo a ustedes con tranquilidad y firmeza, a fin de aclarar y descartar cualquier tipo de participación en los hechos que se han estado difundiendo en redes sociales”, señaló.

“Se ha mencionado mi nombre de forma incorrecta y se me señala injustamente como agresor, situación que no corresponde a la realidad”, afirmó.

Según trascendió desde el portal Infama, Maira habría llegado a una clínica con lesiones y habría responsabilizado a personas cercanas a su ex

Sin embargo, tras reaparecer públicamente, Fran Maira evitó entregar mayores detalles sobre lo ocurrido. “No puedo decir nada, lo siento”, señaló en inglés.

En medio de la polémica, Nes aseguró que está disponible para colaborar en las instancias que correspondan y entregar información si fuera necesario.

Finalmente, el productor musical advirtió que podría iniciar acciones legales luego de los mensajes que ha recibido en plataformas digitales.

“Ante la gran cantidad de injurias, calumnias y amenazas que se han recibido a través de diversas publicaciones, nos reservaremos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes”, cerró.