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Joven es asesinado por delincuentes tras intentar defender a su familia durante robo en Huechuraba

Seis delincuentes ingresaron a la vivienda mientras la familia dormía y escaparon con más de $1 millón, joyas y teléfonos celulares. La víctima intentó repeler el asalto con un bate de madera.

Cristóbal Álvarez

16 de abril de 2026/SANTIAGOEfectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en las pericias para esclarecer el hecho. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

16 de abril de 2026/SANTIAGO Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en las pericias para esclarecer el hecho. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Un joven de 23 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves, luego de intentar enfrentar a un grupo de delincuentes que ingresó a robar a su vivienda en la comuna de Huechuraba, en la zona norte de Santiago.

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El hecho ocurrió antes de las 05:00 horas, cuando seis asaltantes, movilizados en dos vehículos, vulneraron los accesos del domicilio mientras la familia dormía. Al escuchar ruidos, la madre revisó las cámaras de seguridad y observó a tres sujetos desplazándose por el inmueble.

Delincuente disparó contra la víctima

El hijo mayor tomó un bate de madera e intentó repeler a los asaltantes en el segundo piso. Sin embargo, uno de ellos le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar.

“En el domicilio habitaban la madre y sus dos hijos. El hijo mayor, de 23 años, intenta repeler a los asaltantes con un bate de madera y una de las personas que ingresa le dispara, lo que lamentablemente termina causándole la muerte”, explicó el fiscal Felipe Olivari.

Durante el robo, los delincuentes preguntaron constantemente por dinero. Finalmente, huyeron con más de $1 millón en efectivo, joyas y teléfonos celulares.

El hermano menor de la víctima, de 20 años, sufrió lesiones leves mientras intentaba resguardarse en su habitación, mientras que la madre resultó ilesa.

Vecinos aseguraron haber visto un Audi blanco y un Jeep Cherokee negro abandonando el sector. Personal del OS9 y Labocar de Carabineros revisa las cámaras de seguridad y realiza diligencias para identificar a los seis responsables.

El caso está siendo investigado como un robo con homicidio y, hasta el momento, no se han informado detenciones.

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