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Así puedes postular: Fundación Plagio cierra convocatoria para el Premio a la Creatividad Artística

La iniciativa busca reconocer a escritores y artistas visuales nacionales con más de 30 años de trayectoria, cuyas obras de carácter rupturista no hayan recibido el reconocimiento suficiente.

Mario Vergara

Así puedes postular: Fundación Plagio cierra convocatoria para el Premio a la Creatividad Artística

Hasta el próximo lunes 3 de agosto se mantendrá abierta la convocatoria para la cuarta edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística, un galardón que busca destacar el aporte y la trayectoria de artistas visuales y escritores nacionales que no han sido lo suficientemente reconocidos por el circuito cultural.

La iniciativa, impulsada por Fundación Plagio y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, destaca por su carácter participativo: cualquier persona a lo largo del país puede postular a sus creadores favoritos mediante un formulario alojado en el sitio web www.plagio.cl.

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El llamado está dirigido específicamente a relevar a creadores y creadoras nacionales que cuenten con más de 30 años de trayectoria y que hayan desarrollado una obra de carácter rupturista, posicionándose fuera del canon tradicional.

“Desde Fundación Plagio creemos que es necesario valorar y reconocer el legado de creadores nacionales que han generado obras transformadoras y relevantes, y que por diversas razones no han recibido el reconocimiento que merecen”, explicó Soledad Camponovo, coordinadora general de la entidad. Asimismo, destacó que rendirles homenaje permite “inspirar a otros a conectar con su propia creatividad”.

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Jurado de expertos y galardón

Una vez cerrado el plazo de postulaciones, Fundación Plagio se encargará de revisar las nominaciones ciudadanas para elaborar una lista de finalistas. Posteriormente, un comité de expertos tendrá la misión de definir al ganador o ganadora de la edición 2026.

Este año, el jurado estará compuesto por cinco destacadas figuras del ámbito cultural: la escritora y directora de la Fundación Plagio, Carmen García Palma; la actriz y escritora Nona Fernández; la periodista y ensayista Catalina Mena; el escritor y columnista Rafael Gumucio; y la fotógrafa Julia Toro, quien fue la ganadora de la edición 2024 del certamen.

Quien resulte vencedor de esta cuarta edición recibirá un estímulo económico de $3.000.000, además de un galardón físico creado especialmente para la instancia por la artista nacional Rosario Perriello. En paralelo, la organización distinguirá el trabajo y la trayectoria de cuatro finalistas.

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