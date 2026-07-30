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Revelan el inesperado regalo del Presidente de Corea del Sur a José Antonio Kast: muchas lo habrían deseado

El mandatario asiático llegó a La Moneda cerca de las 11:00 horas de esta jornada acompañado por su esposa, Kim Hea Kyung.

Sebastián Escares

Revelan el inesperado regalo del Presidente de Corea del Sur a José Antonio Kast: muchas lo habrían deseado

Revelan el inesperado regalo del Presidente de Corea del Sur a José Antonio Kast: muchas lo habrían deseado / Agencia Uno

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda a su par de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en el marco de una visita oficial marcada por reuniones bilaterales, acuerdos de cooperación y el tradicional intercambio de regalos entre mandatarios.

El gobernante asiático llegó a la sede de Gobierno cerca de las 11:00 horas, acompañado por su esposa, Kim Hea Kyung. En tanto, Kast participó de la ceremonia junto a la Primera Dama María Pía Adriasola.

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Antes de ingresar a La Moneda, el Presidente surcoreano participó en una ofrenda floral al Monumento Libertador Bernardo O’Higgins. Luego comenzó la agenda oficial, que incluyó una reunión privada entre ambos mandatarios, un encuentro ampliado con sus delegaciones, una declaración conjunta a la prensa y un almuerzo oficial.

El intercambio de regalos entre los mandatarios

Uno de los momentos que llamó la atención fue el intercambio de obsequios. Según se informó, Lee Jae Myung entregó productos de skincare, en línea con una de las industrias más reconocidas de Corea del Sur.

Según se supo, los productos (K-Beauty) se centran en la prevención, la hidratación profunda y el uso de ingredientes naturales suaves, para lograr un brillo natural y saludable en la piel.

Por su parte, José Antonio Kast regaló un cofre de con diversos vinos chilenos y algunas artesanías locales.

El objetivo de la visita

La visita tiene como objetivo profundizar la relación estratégica entre ambos países, especialmente en áreas como libre comercio, inversión, cooperación científica y tecnológica, seguridad, defensa, asuntos antárticos y materias oceánicas.

En ese contexto, los mandatarios se disponen a firmar cinco memorándums de entendimiento. Los acuerdos estarán vinculados a minería, seguridad pública, seguridad costera, cooperación antártica, e inversión y comercio.

Durante la antesala de su visita, Lee Jae Myung anticipó que uno de los ejes será reactivar la Comisión de Libre Comercio para avanzar en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur. El mandatario también planteó la necesidad de fortalecer cadenas de suministro y ampliar oportunidades en sectores ligados a innovación e industrias emergentes.

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