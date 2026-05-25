Chilenos en la última semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo, dónde y quién transmite por TV / Twitter @OHigginsoficial / Getty Images

Esta semana se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La acción comenzará el martes 26 para los nacionales, con O’Higgins jugándose una final en Colombia ante Millonarios con tal de meterse en los octavos de final de la Sudamericana.

En aquella misma jornada, Coquimbo Unido, ya clasificado a la siguiente ronda de la Libertadores, visita a Nacional; mientras que Palestino, eliminado en Sudamericana, cierra su periplo continental ante Deportivo Riestra.

El miércoles 27, Audax Italiano visita a Olimpia de Paraguay, donde necesita ganar para meterse en octavos de final de la Sudamericana.

Finalmente, el jueves 28, la UC enfrenta a Boca Juniors en Buenos Aires buscando puntos que lo instalen en la siguiente etapa de la Libertadores.

Semana 6 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 26 de mayo

18:00 hrs | Millonarios vs. O’Higgins | El Campín | D Sports

18:00 hrs | Palestino vs. Deportivo Riestra | La Cisterna | ESPN y Disney+

20:30 hrs | Nacional vs. Coquimbo Unido | Gran Parque Central | Chilevisión, ESPN y Disney+

Miércoles 27 de mayo

18:00 hrs | Olimpia vs. Audax Italiano | Defensores del Chaco | ESPN y Disney+

Jueves 28 de mayo

20:30 hrs | Boca Juniors vs. Universidad Católica | La Bombonera | ESPN y Disney+