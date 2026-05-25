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PREVIA. Chilenos en la última semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo, dónde y quién transmite por TV

Los elencos nacionales reparten su actividad por los torneos continentales entre el martes 26 y el jueves 28 de mayo.

Carlos Madariaga

Chilenos en la última semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo, dónde y quién transmite por TV

Chilenos en la última semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo, dónde y quién transmite por TV / Twitter @OHigginsoficial / Getty Images

Esta semana se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La acción comenzará el martes 26 para los nacionales, con O’Higgins jugándose una final en Colombia ante Millonarios con tal de meterse en los octavos de final de la Sudamericana.

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En aquella misma jornada, Coquimbo Unido, ya clasificado a la siguiente ronda de la Libertadores, visita a Nacional; mientras que Palestino, eliminado en Sudamericana, cierra su periplo continental ante Deportivo Riestra.

El miércoles 27, Audax Italiano visita a Olimpia de Paraguay, donde necesita ganar para meterse en octavos de final de la Sudamericana.

Finalmente, el jueves 28, la UC enfrenta a Boca Juniors en Buenos Aires buscando puntos que lo instalen en la siguiente etapa de la Libertadores.

Semana 6 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 26 de mayo

18:00 hrs | Millonarios vs. O’Higgins | El Campín | D Sports

18:00 hrs | Palestino vs. Deportivo Riestra | La Cisterna | ESPN y Disney+

20:30 hrs | Nacional vs. Coquimbo Unido | Gran Parque Central | Chilevisión, ESPN y Disney+

Miércoles 27 de mayo

18:00 hrs | Olimpia vs. Audax Italiano | Defensores del Chaco | ESPN y Disney+

Jueves 28 de mayo

20:30 hrs | Boca Juniors vs. Universidad Católica | La Bombonera | ESPN y Disney+

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