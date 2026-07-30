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VIDEOS. Piero Maza repartió rojas en Copa Sudamericana: tangana y una patada criminal en el Gremio ante Bolívar

Al árbitro chileno se le salió el partido de control y terminó expulsando a tres jugadores en seis minutos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SILVIO AVILA

El arbitraje chileno volvió a ser protagonista en los torneos de la Conmebol. En esta ocasión, fue a Piero Maza a quien se le armó una tangana en Copa Sudamericana.

El juez nacional fue el encargado de dirigir el duelo entre Gremio y Bolívar por los playoffs previos a los octavos de final, el cual se jugó en Brasil y terminó con sorpresa boliviana.

El elenco altiplánico se impuso por 1-0 (4-2 en el global), lo que desató la furia de los locales, que cayeron en provocaciones propias del resultado, lo que dejó tres expulsados en los minutos finales del compromiso.

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Los dos primeros en ver la tarjeta roja fueron Erick Noriega en Gremio y Leonel Justiniano en Bolívar, ambos en el minuto 92, luego de repartir empujones y manotazos en una gresca.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que en el 98, Marlon dejó con nueve al cuadro brasileño, luego de darle una patada criminal a Erwin Saavedra. Piero Maza no dudó en expulsarlo directamente tras la barrida.

Con esto, Gremio queda eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que Bolívar avanza a los octavos de final, donde tendrá que medirse ante Sao Paulo.

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