El arbitraje chileno volvió a ser protagonista en los torneos de la Conmebol. En esta ocasión, fue a Piero Maza a quien se le armó una tangana en Copa Sudamericana.

El juez nacional fue el encargado de dirigir el duelo entre Gremio y Bolívar por los playoffs previos a los octavos de final, el cual se jugó en Brasil y terminó con sorpresa boliviana.

El elenco altiplánico se impuso por 1-0 (4-2 en el global), lo que desató la furia de los locales, que cayeron en provocaciones propias del resultado, lo que dejó tres expulsados en los minutos finales del compromiso.

Los dos primeros en ver la tarjeta roja fueron Erick Noriega en Gremio y Leonel Justiniano en Bolívar, ambos en el minuto 92, luego de repartir empujones y manotazos en una gresca.

🚨 Expulsan a Erick Noriega 🇵🇪 en la #Sudamericana | El peruano fue provocado por dos bolivianos y por esta reacción recibió la roja directa, junto a su rival, en la eliminación del torneo de Gremio 🇧🇷 ante Bolívar por 4-2 (resultado global). 😰 pic.twitter.com/bkve9DaRqn — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 31, 2026

Pero la cosa no terminó ahí, ya que en el 98, Marlon dejó con nueve al cuadro brasileño, luego de darle una patada criminal a Erwin Saavedra. Piero Maza no dudó en expulsarlo directamente tras la barrida.

ASÍ NO... Por esta durísima infracción desde atrás, Marlon fue EXPULSADO y dejó a Gremio con 9 cerca del final en su eliminación vs. Bolívar por los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Con esto, Gremio queda eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que Bolívar avanza a los octavos de final, donde tendrá que medirse ante Sao Paulo.