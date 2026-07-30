Un reclamo vial que terminó en tragedia: Vecino mata por error a un peatón en medio de un tiroteo en Cerro Navia

Un trágico desenlace tuvo una discusión de convivencia vial en la comuna de Cerro Navia, donde un hombre adulto de nacionalidad chilena perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la zona torácica en medio de un intenso cruce de disparos.

El hecho se registró en la calle Alpatacal, luego de que un conductor que transitaba a exceso de velocidad fuera encarado por un vecino del sector en presencia de otros residentes y niños que se encontraban en la vía pública.

Tras una acalorada pelea verbal y amenazas mutuas entre ambos involucrados (quienes residen a escasa distancia en el mismo barrio), el automovilista ingresó a su domicilio para luego realizar gestos de amenaza hacia su contendiente.

Minutos después del altercado inicial, el sujeto regresó al lugar a bordo de una motocicleta, acompañado por un segundo individuo y portando armas de fuego. Ambos descendieron del vehículo y percutaron una ráfaga de disparos directamente contra la vivienda del vecino con quien había sostenido la discusión.

Ante el ataque, el dueño de casa salió a defenderse portando también un arma de fuego, generándose un nutrido intercambio de disparos mientras los atacantes se alejaban a pie del lugar.

Fue en medio de esta balacera que una de las balas impactó a un vecino (en situación de discapacidad) del sector que se encontraba sentado en las cercanías de la vía pública. La víctima recibió una herida mortal en el tórax sin orificio de salida, falleciendo en el lugar a causa de la gravedad de la lesión.

Diligencias y detención

Tras el tiroteo, el vecino que repelió el ataque acudió ante Carabineros para entregarse. Sin embargo, entregó un arma a balines que no concuerda con las evidencias ni el calibre utilizado en el enfrentamiento.

Pese a ello, los registros de las cámaras de seguridad del sector resultaron determinantes para reconstruir la dinámica de los hechos e identificarlo como el presunto autor del disparo que le quitó la vida a la víctima por error.

El sujeto se encuentra detenido y fue puesto a disposición de la justicia, a la espera de peritajes dactilares y químicos para confirmar la manipulación de armas de fuego.

El caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que trabaja en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI para dar con el paradero de los otros dos involucrados en el tiroteo y esclarecer la totalidad de los hechos