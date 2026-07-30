Mientras Colo Colo continúa negociando por su fichaje, Diego Valdés sigue dando que hablar en Vélez Sarsfield. El volante chileno volvió al gol este jueves y fue protagonista en el triunfo por 3-1 ante Talleres, por la segunda fecha del Torneo Clausura de Argentina.

Cuando el partido ya llegaba a su final, el mediocampista nacional marcó la tercera cifra del “Fortín” con una gran definición a los 90′, luego de un contragolpe letal que nació desde el área propia y terminó con una asistencia precisa de Thiago Aguirre.

La jugada tuvo un marcado sello nacional. Todo comenzó con un centro de Bruno Barticciotto que no encontró destino y continuó con la recuperación de Claudio Baeza, antes de la rápida transición que culminó con el gol de Valdés para cerrar la victoria.

Con este tanto, el ex América de México volvió a marcar después de tres meses. Su última anotación había sido el pasado 30 de abril, en el triunfo ante Gimnasia y Tiro por la segunda ronda de la Copa Argentina.

Los otros goles del encuentro fueron obra de Ronaldo Martínez para Talleres (27′), mientras que Rodrigo Aliendro (45′) y Thiago Silveiro (79′) se encargaron de encaminar la remontada para los de Liniers.