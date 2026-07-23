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“Ha llegado el momento de que una mujer esté al timón”: Michelle Bachelet participa en primer debate por la Secretaría General de la ONU

La exmandataria presentó sus propuestas para liderar el organismo, destacó su experiencia y abogó por cambios en Naciones Unidas.

Martín Neut

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet / LEONARDO MUNOZ

La expresidenta Michelle Bachelet participó en el primer debate oficial entre los candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas, instancia en la que presentó sus propuestas para suceder al actual jefe del organismo, António Guterres.

El foro se realizó en Nueva York y reunió a los otros cinco postulantes al cargo. María Fernanda Espinosa, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Macky Sall. El encuentro permitió que cada candidato expusiera sus ideas, aunque sin cruces directos entre ellos.

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Bachelet llegó al debate tras una gira internacional para sumar apoyos a su candidatura, luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara el respaldo de Chile. Actualmente, cuenta con el apoyo de Brasil y México.

“Soy una líder con experiencia política comprobada”

Durante su intervención, la exmandataria planteó la necesidad de reformar Naciones Unidas, fortalecer el multilateralismo y defender los derechos humanos.

“Tiene deficiencias, pero la crisis actual no le resta relevancia ni necesidad”, afirmó, señalando que el próximo secretario general debe “defender, preservar y mejorar la organización”.

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Michelle Bachelet / Pacific Press

La también exalta comisionada de Derechos Humanos de la ONU destacó su experiencia política y su paso por distintos cargos internacionales. “Soy una líder con experiencia política comprobada. Fui Presidenta de la República en dos ocasiones”, sostuvo.

“Forman parte de mi ADN”

Además, Bachelet reforzó uno de los principales ejes de su candidatura al señalar que busca convertirse en la primera mujer en liderar el organismo. “Creo que ha llegado el momento de que una mujer esté al timón”, afirmó.

Ante preguntas sobre la independencia del cargo frente a presiones de potencias internacionales, aseguró que esa ha sido una constante en su trayectoria. “La neutralidad, la imparcialidad y la independencia forman parte de mi ADN”, dijo, recordando situaciones en las que, según relató, mantuvo sus decisiones pese a presiones externas.

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