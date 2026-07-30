Nuevo amistoso confirmado para La Roja: enfrentará a otra selección mundialista

La selección chilena confirmó este jueves un nuevo amistoso internacional de cara a la gira que realizará por Norteamérica durante septiembre y octubre.

A través de sus redes sociales, La Roja anunció que se medirá frente a México, en un duelo programado para el martes 6 de octubre en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum de California, Estados Unidos.

El combinado nacional adelantó que el horario del partido será confirmado en las próximas semanas y se sumará al compromiso que Chile jugará ante Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto.

Tanto México como Canadá fueron anfitriones del Mundial 2026. Ambas selecciones alcanzaron los octavos de final de la cita planetaria, instancia donde quedaron eliminadas por Inglaterra y Marruecos, respectivamente.

Este será el partido 32 en la historia entre La Roja y el “Tri”. El historial favorece a los aztecas con 14 victorias, mientras que la escuadra nacional suma 12 triunfos y ambos registran cinco empates. El último enfrentamiento data del 8 de diciembre de 2021, cuando igualaron 2-2 en Texas.