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FOTO. Salió en defensa del padre: Kast Adriasola disparó contra Gabriel Boric por publicación en redes sociales contra el Presidente

El parlamentario no le perdonó al exmandatario que “insultara” al actual presidente.

Gonzalo Miranda

Kast Adriazola contra Boric

Kast Adriazola contra Boric

Cada vez que habla, levanta polvo. El fantasma de el expresidente Gabriel Boric sigue rondando con fuerza en todo el espectro político y social del país, ya a meses de haber abandonado el cargo para darle paso a José Antonio Kast.

Este jueves, en sus redes sociales, el también exparlamentario del Frente Amplio compartió en sus redes sociales una historia en la que el líder de Candelabro, Matías Ávila, asegura que “está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna (Kast), con los imbéciles que nos gobiernan”.

Como era de esperar en el oficialismo no gustó nada la publicación de Boric y uno que salió a defender al actual mandatario fue el diputado José Antonio Kast Adriasola, su hijo.

¿Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al ex presidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad“, escribió en sus redes sociales.

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