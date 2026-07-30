Este jueves, O’Higgins y Boca Juniors disputan el partido de vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana en el Estadio Codelco El Teniente, por lo que varios fanáticos argentinos ya se encuentran en el país para seguir a su equipo.

Lamentablemente, horas antes del encuentro, se viralizó una imagen que nadie quiere ver en el fútbol: un solitario hincha “Xeneize” fue agredido en las calles de Rancagua.

En una imagen compartida por AS Chile, se puede ver a una persona con la camiseta de Boca mientras espera un semáforo para cruzar una calle, pero un sujeto, vestido completamente de negro, comienza a increparlo sin motivo aparente, empujándolo y dándole un golpe en la cara.

De lejos, se escuchan a otros barristas de O’Higgins insultando al joven argentino, gritándole que se saque la equipación de su equipo. “Sácate la polera, conchetu...”, se oye.

Una imagen lamentable que mancha la previa de un partido histórico para los rancagüinos. Además, podría generar represalias de los más de 2.000 fanáticos trasandinos que viajarán para el encuentro, que inicia a las 20:30 horas de Chile.