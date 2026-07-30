;

VIDEO. Lamentable: hincha de Boca es agredido en Rancagua a horas del duelo ante O’Higgins por Sudamericana

Un solitario fanático con la camiseta “Xeneize” fue increpado y golpeado por sujetos en la calle.

Javier Catalán

Capturas: As Chile

Capturas: As Chile

Este jueves, O’Higgins y Boca Juniors disputan el partido de vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana en el Estadio Codelco El Teniente, por lo que varios fanáticos argentinos ya se encuentran en el país para seguir a su equipo.

Lamentablemente, horas antes del encuentro, se viralizó una imagen que nadie quiere ver en el fútbol: un solitario hincha “Xeneize” fue agredido en las calles de Rancagua.

En una imagen compartida por AS Chile, se puede ver a una persona con la camiseta de Boca mientras espera un semáforo para cruzar una calle, pero un sujeto, vestido completamente de negro, comienza a increparlo sin motivo aparente, empujándolo y dándole un golpe en la cara.

Revisa también:

ADN

De lejos, se escuchan a otros barristas de O’Higgins insultando al joven argentino, gritándole que se saque la equipación de su equipo. “Sácate la polera, conchetu...”, se oye.

Una imagen lamentable que mancha la previa de un partido histórico para los rancagüinos. Además, podría generar represalias de los más de 2.000 fanáticos trasandinos que viajarán para el encuentro, que inicia a las 20:30 horas de Chile.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad