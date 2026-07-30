En una declaración pública emitida esta tarde, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, confirmó que este año 2026 no se llevará a cabo la tradicional Pampilla de Coquimbo.

La emblemática celebración, reconocida como “la fiesta más grande de Chile” y que año a año reúne a miles de familias durante Fiestas Patrias, fue suspendida para reasignar sus fondos hacia las labores de reconstrucción tras la emergencia que afecta a la zona.

“Hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina”, manifestó el jefe comunal al exponer los motivos detrás de la determinación municipal.

La medida se enmarca en un plan de reorganización de recursos propios del municipio para responder de forma directa a los afectados. En ese contexto, Manouchehri hizo presente su postura respecto a la ayuda del nivel central, señalando que se esperaba un traspaso más inmediato de recursos frescos para la región.

Sin embargo, la información oficial da cuenta de que la reconstrucción estatal se financiará recién a través de la Ley de Presupuesto 2027: “Como coquimbano, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar. La Pampilla, la fiesta más grande de Chile, es parte de nuestra identidad. Pero hoy la prioridad es nuestra gente”, expresó el edil.

Fondo de $3.300 millones y plan de reactivación

La suspensión del evento de Fiestas Patrias permitirá liberar más de $1.800 millones.

Este monto, sumado a los $1.500 millones anunciados previamente por la casa edilicia, conformará un pozo superior a los $3.300 millones en esta primera etapa para atender la contingencia social, recuperar infraestructura crítica y volcar toda la capacidad operativa municipal al despeje y conectividad de caminos.

A la par del despliegue en terreno, la Municipalidad de Coquimbo adelantó que ya se encuentra articulando un plan de reactivación económica diseñado para respaldar al comercio local, a los emprendedores y al desarrollo productivo de la comuna, sectores golpeados tras el paso de la catástrofe.