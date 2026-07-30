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Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para el sector público: revisa los nuevos montos que se pagarán en septiembre

El beneficio fue actualizado tras la entrada en vigencia de la Ley 21.806. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para el sector público: revisa los nuevos montos que se pagarán en septiembre

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para el sector público: revisa los nuevos montos que se pagarán en septiembre / Getty Images

Ya nos encontramos en el segundo semestre del 2026, lo que quiere decir que cada vez falta menos para que se celebre una de las fechas preferidas por los chilenos: las Fiestas Patrias.

En ese contexto, los trabajadores del sector público ya tienen definidos los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, beneficio que se pagará durante septiembre y que fue actualizado tras la entrada en vigencia de la Ley 21.806.

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La normativa, publicada en el Diario Oficial luego de su aprobación en el Congreso, reajustó distintos beneficios económicos para funcionarios públicos, entre ellos el aguinaldo de septiembre, el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad, la bonificación adicional y el bono de vacaciones.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: montos para funcionarios públicos

De acuerdo con la ley, el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 dependerá de la remuneración líquida que el trabajador reciba durante agosto.

Quienes tengan una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 recibirán un aguinaldo de $91.682.

En tanto, los funcionarios cuya remuneración líquida de agosto sea superior a $1.060.493 recibirán $63.645 por este beneficio.

El pago corresponde a trabajadoras y trabajadores del sector público que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente, entre ellas desempeñar cargos de planta o a contrata al 31 de agosto en las instituciones comprendidas por la ley.

Los nuevos valores forman parte del reajuste general de remuneraciones del sector público establecido en la Ley 21.806. Esta norma fijó un incremento total de 3,4%, aplicado en dos etapas: un 2% desde el 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de 2026.

La legislación también actualizó otros aportes que se pagan durante el año. Entre ellos se encuentra el aguinaldo de Navidad, además de bonos vinculados a escolaridad, vacaciones y beneficios mensuales para determinados grupos de funcionarios.

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