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FOTO. La espera por Vozinha genera burlas: Coquimbo Unido provoca a Colo Colo con viral publicación en redes

El cuadro “Pirata” soltó una pequeña broma con alusión al portero caboverdiano, la cual no sentó bien en los hinchas albos.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

El nuevo retraso en la llegada de Vozinha a Chile tiene preocupados a los hinchas de Colo Colo, que temen que el fichaje pueda caerse de último minuto.

El impacto de la noticia de que el arquero de Cabo Verde vendría a jugar al fútbol nacional fue internacional, por lo que, si llega a haber algún problema de imprevisto, el boom también lo sería.

Es más, el mero de hecho de que su arribo se postergue ya ha despertado un sinfín de comentarios, y también de burlas al “Cacique”. Una de Ellas vino desde Coquimbo Unido en redes sociales.

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Los “Piratas” publicaron una foto del pelo de Diego Sánchez con la palabra “AURA”, haciendo alusión al anuncio de Vozinha en Colo Colo, que ya acumula más de 1 millón 500 mil likes.

Rápidamente los comentarios se llenaron de hinchas albos y coquimbanos que comenzaron a discutir por la broma. Mientras, el futuro del portero caboverdiano cada vez genera más incertidumbre.

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