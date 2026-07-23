“A los 11 años fui abusado sexualmente. Ella me tocaba cuando mi abuela salía”: la confesión que remece a Canal 13

El reality “Vecinos al Límite”, de Canal 13, fue testigo de una delicada confesión. Leonardo Vallana, popularmente conocido como “Princeso”, contó un duro episodio vivido durante su infancia.

El chico reality sostuvo una íntima entrevista con Karla Constant. En el espacio televisivo, el influencer contó que fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 11 años.

Tras ser consultado por su infancia, Princeso aprovechó la instancia para confesar que “a los 11 años fui abusado sexualmente”.

En su relato, Vallana ahondó en el tema y contó que “ella me tocaba cuando mi abuela salía, y hacía que yo la tocara”.

"Lo conté en mi casa pero no me pescaban, quizás no me creían, hasta que cuando empecé a contarlo de grande en carretes me hicieron ver que era abuso”, sostuvo el chico reality.

En esa línea, el creador de contenidos explicó que “todo ese dolor lo tapé con drogas, alcohol, fiesta y mujeres, hasta que me uní a la iglesia adventista. Hoy soy cristiano, le pedí de rodillas a Dios que me ayudara a cumplir mis metas, y finalmente, lo hizo”.

Princeso entrega detalles de su vida personal

En la conversación, Vallana también recordó que su padre lo abandonó a los dos años de nacer. Según relató, en su adolescencia lo visitó, lo encaró y le preguntó por qué lo abandonó, a lo que su progenitor respondió: “Tuve que hacerlo, y si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer”. Ante ello, Princeso dijo que “ahí me di cuenta de que él es un hombre que vino al mundo a tener hijos pero no debió haberlos tenido”.

Por otro lado, el chico reality expresó que con su hijo de 6 años está intentando no repetir la misma historia que él atravesó. "Ha sido difícil la lucha de verlo, no lo quiero abandonar. He tratado de estar presente, he ido con regalos para Navidad, parado en la puerta de su casa, y su mamá no me ha dejado verlo. Yo cometí un error, tenía 28 años y era pendejo, y cuando el niño tenía 2 meses decidí volver con mi ex pareja“, sostuvo.

Su mayor acercamiento fue cuando pasó con él el verano de 2024, pero finalmente tuvo que devolverlo a su madre. “Nos estábamos despidiendo en el terminal de Rancagua, y me dijo que no quería irse porque yo nunca lo voy a ver. Me partió el alma, nunca lo voy a olvidar. Por eso estoy en procesos legales para ordenarlo todo de una vez por todas”, sentenció.