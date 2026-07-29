“Se viene... para agosto”: Tarotista chileno lanza angustiante “predicción” para Chile y deja en shock a Salfate

El tarotista conocido como El Sultán de México volvió a lanzar sus cartas y deslizó una supuesta “predicción” de grueso calibre. Todo ocurrió mientras participaba en el programa Hoy se juega, junto a Juan Andrés Salfate.

En cierto momento del show web, surgió una pregunta que apuntó a cómo estaría la situación de salud a nivel país para los tiempos venideros.

“Yo he visto que el chancho está medio tirado, yo sé que no lo parece en este momento”, afirmó el crítico de cine en referencia al hantavirus.

“Yo creo que sí, se viene (...) yo creo que en agosto y empezamos ya en estos últimos días (de julio) a tener noticias”, explicó el hombre espiritual.

“Le está afectando también a gente con más capacidad económica que tiene la capacidad de viajar”, afirmó el Sultán.

“Así partió el Covid, le llamaban ‘la pandemia de los ricos’, como todos se lo pegaban en Asia (...) claro, uno va a Concón nomás”, soltó el exconductor de Expediente S. De inmediato aprovechó para hacer un llamado para reforzar el sistema inmune.

Lo curioso de la escena es que ocurrió antes de que el Ministerio de Salud declarara Alerta Sanitaria por hantavirus desde Atacama a Magallanes por primera vez.

La medida estará vigente hasta el 31 de julio de 2027, siendo un decreto que también contempla otras enfermedades transmitidas por mosquitos y animales, como la influencia aviar.

“El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país”, señaló la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

“Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, detalló.