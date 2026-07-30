Respira la U: podrán utilizar el Estadio Nacional tras los conciertos de BTS / Hans Scott

En medio de las negociaciones por el rechazo inicial al desarrollo de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, la U de Chile aparecía como el gran perjudicado.

Esto tomando en cuenta que por la envergadura del escenario a utilizar por el grupo de k-pop, la cancha del recinto ñuñoíno estaría al menos seis semanas sin tener las condiciones propicias para la práctica deportiva.

Sin embargo, en el acuerdo con la productora para dar el visto bueno a los tres conciertos en octubre, el peso del equipamiento bajó considerablemente, de 600 a 80 toneladas.

Según información de ADN Deportes, lo anterior, sumado al hecho de que la implementación técnica se dispondrá sobre la pista de recortán, permitirá que no haya mayores líos sobre el césped, el cual sufrirá solo efectos cosméticos.

Considerando aquello, la U de Chile podrá utilizar el Estadio Nacional para sus últimos tres partidos de local en la Liga de Primera: Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera(5-6 de diciembre).

También celebran en la selección chilena, que podrá jugar en Ñuñoa su único amistoso del año en suelo nacional, agendado en noviembre, con Colombia como el rival, según información de La Tercera.