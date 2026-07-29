El gesto de Diego Valdés con tal de asegurar su llegada a Colo Colo / NurPhoto

A 16 días del cierre del mercado de fichajes en Chile, Colo Colo se mantiene negociando por la chance de sumar nuevos jugadores, a la espera del arribo del portero Vozinha.

A lo anterior se suman opciones con tal de apuntalar al plantel albo en la ofensiva, siendo uno de los nombres más buscados por Blanco y Negro el de Diego Valdés.

Uno de los factores que le permitirían al ex Audax Italiano destrabar su salida es que Vélez Sarsfield, club en el que actual milita, le adeuda tres meses de sueldo.

Ante esto, según información de ADN Deportes, Diego Valdés está dispuesto a renunciar a dichos dineros con tal que lo dejen sumarse a Colo Colo.

El volante de 32 años busca destrabar la situación para llegar al Estadio Monumental como jugador libre, cuestión para la cual el hecho de prescindir de los tres meses que aún no le han pagado en Vélez Sarsfield podría facilitar las gestiones en las próximas horas.