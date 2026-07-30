Corporación Yo Mujer abre inscripciones para la 17ª edición de la Corrida por la Vida

Este jueves 30 de julio comenzaron oficialmente las inscripciones para la 17ª edición de la “Corrida por la Vida”, el tradicional evento solidario organizado por la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer. La actividad deportiva, que convoca a participantes en circuitos de 3K, 5K y 10K, se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de la comuna de Vitacura, con tickets que ya se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.

Más allá de la convocatoria deportiva, la iniciativa busca recaudar fondos para sostener y fortalecer el modelo de acompañamiento integral que la corporación desarrolla de manera ininterrumpida durante todo el año. Cada inscripción permite financiar la entrega de orientación profesional, apoyo psicooncológico, talleres y espacios de contención emocional, servicios que la entidad provee de manera totalmente gratuita a pacientes diagnosticadas y a sus grupos familiares gracias al compromiso de diversas instituciones.

Bajo el lema institucional “Acompáñame en darle la vuelta”, la campaña de este año busca visibilizar que la enfermedad trasciende lo clínico, requiriendo una comunidad de apoyo activo para enfrentar el impacto. Al respecto, la presidenta de la corporación, Edith Salazar, explicó que el trabajo de la entidad inicia tras el diagnóstico y continúa en todo el proceso de recuperación.

“Estar presentes significa escuchar, orientar, contener y caminar junto a ella y su familia, respondiendo a las necesidades que van surgiendo con cercanía, respeto y compromiso. Lo más importante, es que nadie sienta que debe vivir esta experiencia en soledad”, destacó.

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Finalmente, desde la organización recalcaron que los efectos de esta patología alteran profundamente la dinámica de quienes rodean a la paciente, incluyendo a parejas, hijos y amistades, quienes también requieren orientación especializada para brindar el apoyo adecuado.

Por ello, el objetivo final del evento solidario apunta a consolidar una amplia red de acompañamiento ciudadano, asegurando que ninguna persona deba enfrentar la incertidumbre y los múltiples desafíos del cáncer de mama sin el respaldo necesario.