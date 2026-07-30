;

Corporación Yo Mujer abre inscripciones para la 17ª edición de la Corrida por la Vida

El evento deportivo se realizará el próximo 25 de octubre en Vitacura y busca financiar el acompañamiento integral y gratuito para pacientes con cáncer de mama y sus familias.

Mario Vergara

Corporación Yo Mujer abre inscripciones para la 17ª edición de la Corrida por la Vida

Este jueves 30 de julio comenzaron oficialmente las inscripciones para la 17ª edición de la “Corrida por la Vida”, el tradicional evento solidario organizado por la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer. La actividad deportiva, que convoca a participantes en circuitos de 3K, 5K y 10K, se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en el Parque Bicentenario de la comuna de Vitacura, con tickets que ya se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.

Más allá de la convocatoria deportiva, la iniciativa busca recaudar fondos para sostener y fortalecer el modelo de acompañamiento integral que la corporación desarrolla de manera ininterrumpida durante todo el año. Cada inscripción permite financiar la entrega de orientación profesional, apoyo psicooncológico, talleres y espacios de contención emocional, servicios que la entidad provee de manera totalmente gratuita a pacientes diagnosticadas y a sus grupos familiares gracias al compromiso de diversas instituciones.

Revisa también:

ADN

Bajo el lema institucional “Acompáñame en darle la vuelta”, la campaña de este año busca visibilizar que la enfermedad trasciende lo clínico, requiriendo una comunidad de apoyo activo para enfrentar el impacto. Al respecto, la presidenta de la corporación, Edith Salazar, explicó que el trabajo de la entidad inicia tras el diagnóstico y continúa en todo el proceso de recuperación.

“Estar presentes significa escuchar, orientar, contener y caminar junto a ella y su familia, respondiendo a las necesidades que van surgiendo con cercanía, respeto y compromiso. Lo más importante, es que nadie sienta que debe vivir esta experiencia en soledad”, destacó.

ADN

Finalmente, desde la organización recalcaron que los efectos de esta patología alteran profundamente la dinámica de quienes rodean a la paciente, incluyendo a parejas, hijos y amistades, quienes también requieren orientación especializada para brindar el apoyo adecuado.

Por ello, el objetivo final del evento solidario apunta a consolidar una amplia red de acompañamiento ciudadano, asegurando que ninguna persona deba enfrentar la incertidumbre y los múltiples desafíos del cáncer de mama sin el respaldo necesario.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad