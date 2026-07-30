Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5458 del jueves 30 de julio / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este jueves 30 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5458, el premio total alcanzó los $2.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5458

Loto: $130 millones

Recargado: $610 millones

Revancha: $70 millones

Desquite: $380 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5458 del Loto

Loto: 5, 8, 15, 29, 16, 24

5, 8, 15, 29, 16, 24 Comodín: 9

9 Multiplicador: 2

Recargado: 34, 21, 39, 9, 4, 37

34, 21, 39, 9, 4, 37 Revancha: 13, 9, 35, 5, 29, 25

13, 9, 35, 5, 29, 25 Desquite: 30, 33, 9, 37, 4, 19

Jubilazo

17, 8, 11, 5, 12, 19

3, 19, 18, 5, 15, 20

34, 37, 15, 17, 24, 39

10, 25, 19, 8, 11, 22

31, 32, 19, 23, 12, 30

Jubilazo 50 años