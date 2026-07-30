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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5458 del jueves 30 de julio

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.750 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5458 del jueves 30 de julio

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5458 del jueves 30 de julio / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este jueves 30 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5458, el premio total alcanzó los $2.750 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5458

  • Loto: $130 millones
  • Recargado: $610 millones
  • Revancha: $70 millones
  • Desquite: $380 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5458 del Loto

  • Loto: 5, 8, 15, 29, 16, 24
  • Comodín: 9
  • Multiplicador: 2
  • Recargado: 34, 21, 39, 9, 4, 37
  • Revancha: 13, 9, 35, 5, 29, 25
  • Desquite: 30, 33, 9, 37, 4, 19

Jubilazo

  • 17, 8, 11, 5, 12, 19
  • 3, 19, 18, 5, 15, 20
  • 34, 37, 15, 17, 24, 39
  • 10, 25, 19, 8, 11, 22
  • 31, 32, 19, 23, 12, 30

Jubilazo 50 años

  • 19, 26, 1, 8, 24, 13

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