Colo Colo endurece su postura con Vozinha: “De ser necesario, pondremos un plazo”

Luego de que nuevamente se retrasara la llegada de Vozinha a Colo Colo, en Blanco y Negro se vieron obligados a salir dar explicaciones sobre la situación del portero.

Fue Jaime Pizarro, director ejecutivo del área deportiva del club, quien conversó con los medios comunicación hace minutos. El “Kaiser” aseguró que el fichaje no está caído, pero que habrá que seguir esperando para ver caboverdiano en Macul.

“Hemos mantenido el contacto con su representante, donde se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y, obviamente, eso se ha acogido, para permitirle cumplir con las necesidades que tenía. Seguramente pronto vamos a tener noticias sobre el itinerario para el viaje”, señaló de entrada el exvolante albo.

Al ser consultado directamente sobre si el arribo del jugador se podía llegar a entorpecer, respondió: “No, hasta hace pocos minutos atrás hemos tenido conversaciones con su representante”.

Sin embargo, Pizarro aseguró que, de seguir prolongándose esta espera, se verán obligados a poner un plazo. “Ahora hay varios elementos importantes. Lo primero es que tiene que solucionar sus problemas personales y con ello poder viajar. Obviamente hay que tener un plazo, es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar, de ser necesario”, aseguró.

Además, el campeón de Copa Libertadores en 1991 confirmó que, en conversación con el representante de Vozinha, no han habido ofertas de otros clubes y que tampoco hubo otra propuesto de Colo Colo para seguir convenciéndolo.