“Tienen libertad para opinar”: biministro Alvarado respalda a ministros tras críticas de embajador de EE.UU. por aranceles

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó la tarde de este jueves la reciente controversia diplomática surgida tras la aplicación de aranceles del 12,5% a productos chilenos por parte de Estados Unidos, medida impulsada por la administración de Donald Trump.

La tensión escaló luego de que los ministros de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Campos, respectivamente, emitieran críticas públicas contra la política comercial norteamericana. Estos cuestionamientos provocaron una rápida réplica del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien apuntó directamente contra la intervención de los secretarios de Estado en un área fuera de sus carteras.

“Creo que es muy decepcionante. Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa’”, manifestó el representante diplomático al ser consultado sobre la situación.

Respaldo al gabinete y negociaciones en curso

En este escenario, el biministro Alvarado optó por respaldar a sus pares de gabinete, defendiendo su derecho a emitir comentarios sobre una medida que impacta directamente a la economía nacional. “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”, enfatizó el vocero.

En esa línea, Alvarado argumentó que las posturas son “legítimas”, dado que se enmarcan en la preocupación por acciones que “complican a algunos sectores productivos exportadores de nuestro país”.

Pese al blindaje a los ministros sectoriales, la autoridad gubernamental se encargó de alinear el discurso oficial e institucional, recalcando de manera tajante que el tema arancelario es “una materia que lleva en las negociaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Para descomprimir el escenario y proyectar una solución, Alvarado adelantó que habrá gestiones diplomáticas clave en el corto plazo. “Dentro de poco va a llegar un personero relevante importante de Estados Unidos a continuar conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores”, anunció.

“Esperamos con toda la información disponible poder revertir esa situación que afecta al sector exportador en muchos rubros en nuestro país”, concluyó el biministro, fijando el foco del Ejecutivo en lograr una pronta salida a la imposición de los gravámenes.