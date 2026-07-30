Histórico periodista de TVN sufrió grave accidente: lo encontraron en el suelo

Santiago Pavlovic, histórico periodista de TVN, atraviesa un proceso de recuperación luego de sufrir un accidente al interior de las dependencias del canal público.

Según reveló The Clinic, el hecho ocurrió hace cerca de un mes, mientras el comunicador se encontraba en su oficina. En ese momento, compañeros del canal habrían escuchado un golpe y, al ingresar al lugar, lo encontraron tendido en el suelo.

Tras activar los protocolos de emergencia, Pavlovic recibió una primera asistencia y luego fue trasladado de urgencia a la Clínica Alemana de Santiago.

De acuerdo con el citado medio, el comunicador fue internado para someterse a distintos exámenes médicos. Fue durante esa evaluación que los especialistas determinaron la necesidad de instalarle un marcapasos.

La intervención se realizó con éxito y, desde entonces, el profesional permanece con licencia médica, inicialmente extendida por cerca de un mes.

A sus 79 años, Pavlovic suma una extensa trayectoria en televisión. Ingresó a TVN en 1970 y acumula más de cinco décadas ligado al canal, donde se ha consolidado como uno de los nombres emblemáticos del periodismo chileno.

Pese al accidente, el comunicador reapareció públicamente hace algunos días en el Podcast Peyo, espacio conducido por Fernando Paulsen y Claudio Fariña, donde abordó distintos temas de la contingencia nacional.

Sin embargo, esa aparición no significó su regreso a las labores habituales en Bellavista 0990. Según la misma publicación, Pavlovic continúa recuperándose y aún no se reincorpora al área de prensa del canal.