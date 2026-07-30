Caso Sartor: los millonarios movimientos financieros que complican a Michael Clark y la compra de Azul Azul / Hans Scott

Durante la formalización del denominado caso Sartor, que comenzó hoy jueves, se dio a conocer una serie de antecedentes financieros que ponen bajo la lupa el rol de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera relevantes para acreditar eventuales delitos vinculados a la administración de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros.

Uno de los capítulos centrales de la investigación apunta a Redwood Capital SpA, sociedad constituida en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark terminó convirtiéndose en el único accionista de la firma en junio de 2023, pocos meses antes de una operación cuestionada por la autoridad financiera.

“El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024, con renovación de capital y capitalización de los intereses devengados. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.”, se detalló en la audiencia. De ese modo, Sartor AGF le prestó a Clark el dinero que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos.

La liquidez que obtuvo con este financiamiento la destinó a la compra del denominado “Bono Nexus”, en $810.942.034 el que posteriormente vendió a un fondo administrado por Sartor AGF en la suma de $1.255.299.515. Nexus es una sociedad controladora de la Isapre MasVida, de propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Por ese hecho, Michael Clark ya fue sancionado por la CMF en 2025 con una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilidad para ser director por 5 años.

El crédito por $875 millones y la operación con el Bono Nexus

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el 28 de septiembre de 2023, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada, administrado por Sartor, otorgó un financiamiento por $875 millones a Redwood Capital. Posteriormente, la deuda aumentó hasta los $901 millones tras la capitalización de intereses.

La Fiscalía sostiene que esos recursos fueron utilizados para adquirir el denominado Bono Nexus, sociedad matriz de la Isapre MasVida (de propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg) por más de $810 millones, instrumento que posteriormente fue vendido a un fondo administrado por Sartor AGF por $1.255 millones.

La diferencia entre ambos montos permitió generar una utilidad superior a los $380 millones, operación que ya había derivado previamente en sanciones administrativas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra Michael Clark y otros integrantes del directorio de Sartor AGF.

En la formalización se sostiene que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para acceder a financiamiento proveniente indirectamente de fondos de inversionistas (hoy víctimas defraudadas), obteniendo un beneficio económico mediante una operación que, según la tesis de la Fiscalía, pudo haber sido ejecutada directamente por los fondos administrados por Sartor.

El dinero utilizado para comprar Azul Azul

Otro de los ejes de la investigación se relaciona con el financiamiento de la compra de acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021.

Según los antecedentes incorporados en la causa, Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó aportes al FIP Tactical Sport, vehículo utilizado para adquirir el 63,07% de las acciones de la concesionaria que controla a Universidad de Chile.

La Fiscalía detalla una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre de 2021 por montos que superan los $4.300 millones, además de obligaciones expresadas en UF. Dichos instrumentos, según la investigación, se mantendrían impagos.

La tesis del organismo persecutor es que recursos provenientes de aportantes, que serían víctimas defraudadas, de fondos administrados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar el control de Azul Azul.

Por estos hechos, tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín, además de otros exdirectivos y ejecutivos de Sartor, ya habían sido objeto de sanciones administrativas de la CMF.

Los vínculos con Kiblisky y una fallida venta de Azul Azul

La formalización también incorpora antecedentes relacionados con un contrato de asesoría financiera firmado en enero de 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada, cuyo objetivo era explorar la venta de hasta el 100% de las cuotas del fondo propietario de Azul Azul.

Según la investigación, los honorarios de esa asesoría, cercanos a los $14 millones, fueron pagados por Bigsilver S.A., sociedad vinculada a Patricio Kiblisky Fried.

Asimismo, antecedentes recopilados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) apuntan a eventuales conexiones entre financistas ligados a Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg, quienes aparecen mencionados en operaciones relacionadas con el financiamiento utilizado para la adquisición de acciones de Azul Azul.

Todos estos antecedentes serán expuestos durante una formalización que podría extenderse por varios días y que marcará uno de los momentos más relevantes de la investigación penal contra los exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará acreditar delitos de administración desleal, estafa e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos, mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones.