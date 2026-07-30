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¿Ibai Llanos, El Xokas o Speed podrían ser deportados de Argentina? Esto dice la nueva norma

El Gobierno de Javier Milei endureció las causales para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros. La medida abrió dudas sobre conocidos streamers involucrados en polémicas recientes.

Juan Castillo

¿Ibai Llanos, El Xokas o Speed podrían ser deportados de Argentina? Esto dice la nueva norma

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, anunció una modificación por decreto a su legislación migratoria, que permitiría negar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos, además de quienes agravien los símbolos patrios.

La medida generó inmediatamente preguntas en redes sociales sobre figuras como Ibai Llanos, El Xokas e IShowSpeed, quienes protagonizaron diferentes controversias relacionadas con Argentina durante las últimas semanas, principalmente vinculadas al Mundial 2026.

Sin embargo, ninguno fue mencionado expresamente por el Ejecutivo y su eventual sanción no sería automática.

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¿Una crítica contra Argentina puede terminar en deportación?

El decreto estaría dirigido a quienes inciten “mensajes de odio, discriminación o violencia” por motivos de nacionalidad o contra los símbolos del país. Al mismo tiempo, la disposición dejaría fuera las críticas ideológicas, políticas y académicas protegidas por la libertad de expresión, por lo que cuestionar a un gobierno, una selección deportiva o una decisión institucional no bastaría, por sí solo, para ordenar una expulsión.

El Xokas fue duramente cuestionado después de realizar un gesto considerado ofensivo con una camiseta de la selección argentina, mientras que Ibai quedó envuelto en una polémica por un video en el que ironizaba sobre la validez del Mundial de Qatar 2022.

Speed, en tanto, apoyó públicamente a distintos rivales de Argentina durante el Mundial 2026, aunque también fue víctima de insultos y gestos racistas por parte de hinchas trasandinos.

Para que alguno de ellos enfrente consecuencias migratorias, las autoridades tendrían que evaluar si sus conductas encajan en las nuevas causales y si se encuentran residiendo en Argentina o intentan ingresar al territorio. La normativa migratoria vigente contempla decisiones administrativas de expulsión, instancias de revisión judicial y asistencia jurídica para los extranjeros afectados.

Por ahora, no existe una acusación oficial contra los tres creadores de contenido. El verdadero alcance de la medida dependerá de cómo Migraciones interprete conceptos como odio, agravio o incitación, y de la forma en que el decreto sea aplicado frente a publicaciones, transmisiones o gestos realizados fuera del país.

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