SIFUP pide transparencia total a la ANFP antes de votar el proyecto más polémico de FIFA

La idea de la FIFA de crear la FIFA Forward Enterprise, para vender los derechos comerciales y la emisión operativa de los Mundiales a inversores privados, ha generado bastantes reacciones negativas en el mundo del fútbol, especialmente en Europa, donde la UEFA ya anunció que está en contra de este proyecto.

Para sumar apoyo a su propuesta, Gianni Infantino ofreció millonarios fondos a todas las asociaciones de fútbol que pertenecen a la FIFA, entre ellas, la de Chile. "Si deciden aceptar esta oportunidad, cada asociación tendrá garantizado 20 millones de dólares", aseguró Infantino.

En este escenario, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) hizo un llamado a la ANFP para llevar a cabo “un proceso de discusión amplio, transparente y representativo”, todo esto antes de que la ANFP tome una decisión clave: apoyar o rechazar la creación de la FIFA Forward Enterprise.

“La propuesta presentada por la FIFA con relación al denominado “FIFA Forward” constituye una de las decisiones económicas y estratégicas más relevantes que deberá adoptar la Federación de Fútbol de Chile", señaló el SIFUP a través de un comunicado.

“Se trata de una iniciativa que podría modificar de manera significativa el modelo de financiamiento para el desarrollo del fútbol chileno, por lo que su análisis no puede quedar circunscrito exclusivamente al directorio de la ANFP", agregó el gremio.

En la misma línea, el SIFUP remarcó que “una decisión de esta magnitud debe ser discutida junto a quienes integrarán la futura Federación: los futbolistas, los árbitros, los entrenadores, el fútbol femenino y el fútbol amateur (ANFA)”.

“Las grandes decisiones del fútbol chileno deben construirse con diálogo, transparencia y la participación de todos quienes forman parte de nuestra actividad”, concluyeron.