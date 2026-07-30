Virus Sincicial lidera la circulación en Chile: menores de 4 años son el grupo con más hospitalizaciones

El virus respiratorio sincicial (VRS) se convirtió en el virus de mayor circulación en Chile, según el más reciente Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud (Minsal).

Entre el 19 y el 25 de julio, el VRS representó el 22,9% de los casos detectados, superando el 17% registrado la semana anterior. La mayor presencia del virus se observó en niños de entre 1 y 4 años.

Detrás del VRS se ubicaron el rinovirus, con un 21,7% de los casos; la influenza B, con un 19,4%; y la influenza A, con un 17,6%.

En ese contexto, el Minsal reforzó el llamado a las personas mayores de 60 años a vacunarse contra la influenza y a que los lactantes que aún no han recibido el anticuerpo monoclonal contra el VRS accedan a esta protección.

Respecto a la red asistencial, el informe mostró que las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas disminuyeron un 4,8% en comparación con la semana anterior.

Sin embargo, la tendencia fue distinta en los menores de cuatro años. En los menores de un año, las consultas por infecciones respiratorias aumentaron un 11,2%, mientras que en los niños de 1 a 4 años el alza fue de 13,8%.

Algo similar ocurrió con las hospitalizaciones por causas respiratorias. Estas crecieron un 3,8% en menores de un año y un 8,5% en el grupo de 1 a 4 años, convirtiéndose en los únicos grupos etarios que mostraron un incremento durante la última semana analizada.