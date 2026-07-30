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Alejandro Tabilo logra un hito para el tenis chileno en Washington: esto no ocurría hace 17 años

El chileno derrotó en sets corridos al francés Terence Atmane y se convirtió en el primer tenista nacional en alcanzar los cuartos de final del ATP 500 estadounidense desde Fernando González en 2009.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Alejandro Tabilo sigue a paso firme en el ATP 500 de Washington. El tenista chileno (30° del mundo) volvió a festejar este jueves y avanzó a los cuartos de final del torneo estadounidense tras vencer en sets corridos al francés Térence Atmane (56°).

El nacido en Canadá, que en su estreno había eliminado al neerlandés Tallon Griekspoor (67°), superó al galo por parciales de 6-3 y 7-6 (6), en un compromiso que se extendió por una hora y 32 minutos. Primer chileno que llega a esta instancia en este torneo desde Fernando González en 2009.

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Tabilo tomó la iniciativa rápidamente y consiguió un quiebre en el primer set para ponerse 2-1 arriba. Esa diferencia le fue suficiente para quedarse con la manga inicial sin mayores complicaciones.

La segunda manga fue mucho más pareja. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios y llevaron la definición al tie break. En el desempate, Atmane llegó a estar en ventaja en un par de ocasiones, aunque el chileno respondió en los momentos claves y logró cerrar el partido sin ceder sets.

Con este resultado, “Jano” se convirtió en el primer chileno en alcanzar los cuartos de final del ATP 500 de Washington desde Fernando González en 2009. En la siguiente ronda, enfrentará al vencedor del cruce entre el francés Ugo Humbert (29°) y el estadounidense Ben Shelton (8°), que se miden este mismo jueves.

De todos modos, esta victoria le permite a Alejandro Tabilo sumar 70 puntos y escalar momentáneamente hasta el puesto 27° del Ranking Live.

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