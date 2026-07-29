“No es un partido para salir a ver qué pasa”: DT de O’Higgins anticipa el juego con Boca Juniors y la chance de perder a otra de sus figuras / NurPhoto

En Rancagua la expectativa es total de cara al partido de este jueves en que O’Higgins recibirá a Boca Juniors por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

“El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias”, reconoció en conferencia de prensa el técnico de los “celestes”, Lucas Bovaglio.

Al respecto, apuntó a la fórmula en la cual buscarán dar vuelta el 0-1 en la llave tras la victoria xeneize en La Bombonera.

“No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase”, recalcó, confiado en dar batalla.

“Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria”, enfatizó Bovaglio, remarcando la necesidad de sacar lecciones de la caída en la ida.

“Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es Paredes”, comentó el DT de O’Higgins.

Lucas Bovaglio, entre Boca Juniors y el futuro del equipo

El entrenador de los rancagüinos abordó las críticas en el elenco trasandino respecto a la designación del juez Wilmar Roldán como el juez del compromiso, recordando que fue quien impartió justicia en caídas emblemáticas del club, como en las finales de la Copa Libertadores 2012 y 2023.

“Es un árbitro que inspira confianza, deja jugar, permite que el juego fluya ante cualquier contacto. Sé que en Boca se han manifestado por tener un historial negativo con él, pero no me genera temor o desconfianza. No pongo en duda su honorabilidad ni su capacidad”, comentó, junto con abordar la inminente partida de una de sus figuras, Martín Sarrafiore, al Atlante de México.

“Mañana será el último partido de Pancho González acá. Sobre lo de Martín, es una posibilidad. Ha sido tan bueno el semestre de este equipo que varios han recibido ofertas y veremos si es su último partido. No tengo certezas, no sé si es una salida asegurada. Estamos buscando un reemplazo para Pancho con tal de no despotenciar al plantel”, cerró Bovaglio.