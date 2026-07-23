Revancha de O’Higgins ante Boca por Copa Sudamericana: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

La llave está abierta. Es la sensación que queda este jueves por la noche tras el compromiso de ida por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua.

Durante la presente jornada, el cuadro trasandino aprovechó la única opción clara de gol que tuvo en el primer tiempo para desnivelar el marcador y quedarse con el compromiso de ida.

Al frente tuvo a un conjunto chileno que hizo méritos para llevarse algo más de La Bombonera, pero que la impericia de sus delanteros, finalmente le privó.

Es por ello que la ventaja mínima del cuadro argentino no asusta al cuadro celeste. La próxima semana, con un estadio Codelco El Teniente repleto, O’Higgins buscará en Rancagua dar vuelta la llave y dejar en el camino a Boca Juniors de la Copa Sudamericana 2026.

La revancha de O’Higgins ante Boca por Copa Sudamericana 2026

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Jueves 30 de julio