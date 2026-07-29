;

Tras renunciar a Mega y dejar atrás su matrimonio: famoso galán anunció que tiene nueva pareja con íntima foto

“Me tiene en el paroxismo”, manifestó el creador de contenidos.

Sebastián Escares

Tras renunciar a Mega y dejar atrás su matrimonio: famoso galán anunció que tiene nueva pareja con íntima foto

Álvaro Ballero está en el ojo público. El ganador de “Protagonistas de la Fama” recientemente renunció al reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″, tras una feroz pelea con Luis Meteucci, la cual será televisada en el capítulo de esta noche.

Sin embargo, fuera del encierro, Ballero parece no estar perdiendo su tiempo. El chico reality habría dejado en el olvido a Ludmila Ksenofontova, tras anunciar que le está dando una nueva oportunidad al amor.

Revisa también:

ADN

Primero, sus seguidores en redes sociales en varias comentarios le recordaron a la patinadora rusa. Sin embargo, el chico reality dijo que apareció otra persona en su vida. “Por primera vez una mujer me ha hecho no pensar en ella, es que esto es de otra Galaxia”, manifestó.

Sin embargo, dijo que no revelaría la identidad de su nueva conquista. “Por respeto a ella, es conocida como yo. Pero me tiene en el paroxismo”, expresó.

¿Quién es la nueva pareja de Álvaro Ballero?

Transcurridas las horas, el propio Álvaro Ballero decidió echar por tierra lo que dijo en un principio, y publicó una fotografía en un ascensor con quien sería su nueva polola.

En la imagen se ven los dos abrazados y en lo que parece ser un beso mientras están dentro de un ascensor. Eso sí, en ningún momento reveló el nombre de la mujer.

No obstante, el portal Infama compartió la imagen del chico reality y afirmó que la nueva pareja de Álvaro Ballero es Valentina Schnitzer. “Álvaro Ballero vuelve a apostar por el amor junto a la veterinaria Valentina Schnitzer”, escribieron.

Schnitzer es veterinaria, tiene 35 años y ganó popularidad en el país tras participar en el Miss Universo Chile, además por compartir en algunos espacios en TVN.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad