Tras renunciar a Mega y dejar atrás su matrimonio: famoso galán anunció que tiene nueva pareja con íntima foto

Álvaro Ballero está en el ojo público. El ganador de “Protagonistas de la Fama” recientemente renunció al reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″, tras una feroz pelea con Luis Meteucci, la cual será televisada en el capítulo de esta noche.

Sin embargo, fuera del encierro, Ballero parece no estar perdiendo su tiempo. El chico reality habría dejado en el olvido a Ludmila Ksenofontova, tras anunciar que le está dando una nueva oportunidad al amor.

Primero, sus seguidores en redes sociales en varias comentarios le recordaron a la patinadora rusa. Sin embargo, el chico reality dijo que apareció otra persona en su vida. “Por primera vez una mujer me ha hecho no pensar en ella, es que esto es de otra Galaxia”, manifestó.

Sin embargo, dijo que no revelaría la identidad de su nueva conquista. “Por respeto a ella, es conocida como yo. Pero me tiene en el paroxismo”, expresó.

¿Quién es la nueva pareja de Álvaro Ballero?

Transcurridas las horas, el propio Álvaro Ballero decidió echar por tierra lo que dijo en un principio, y publicó una fotografía en un ascensor con quien sería su nueva polola.

En la imagen se ven los dos abrazados y en lo que parece ser un beso mientras están dentro de un ascensor. Eso sí, en ningún momento reveló el nombre de la mujer.

No obstante, el portal Infama compartió la imagen del chico reality y afirmó que la nueva pareja de Álvaro Ballero es Valentina Schnitzer. “Álvaro Ballero vuelve a apostar por el amor junto a la veterinaria Valentina Schnitzer”, escribieron.

Schnitzer es veterinaria, tiene 35 años y ganó popularidad en el país tras participar en el Miss Universo Chile, además por compartir en algunos espacios en TVN.