Una inesperada y feliz noticia compartió este miércoles el comediante chileno Ignacio Socías, quien anunció que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, María.

A través de una publicación en redes sociales, el humorista sorprendió a sus seguidores con un breve pero emotivo mensaje: “Ahora seremos tres, cara de papa”, acompañado de un emoji de emoción. La publicación rápidamente se llenó de miles de reacciones y mensajes de felicitaciones.

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Entre los comentarios destacaron los de colegas y amigos del mundo del espectáculo y la comedia, quienes celebraron la noticia. “Será un gran papá que, por alguna razón, lleva con el look de papá toda la vida”, escribió uno de sus cercanos, mientras otros bromearon con el característico humor de Socías: “Sin bigote hay guagua” y “Bebé comedia se viene”.

Los seguidores de la pareja también comenzaron a especular sobre el nombre del futuro bebé, e incluso algunos mencionaron “Dante” como una posible opción, aunque los futuros padres no han entregado más detalles sobre el embarazo.

Ignacio Socías, de 35 años, es uno de los comediantes más reconocidos de la escena nacional. Inició su carrera en el taller de Sergio Freire y alcanzó notoriedad tras integrarse a El Club de la Comedia. Además de su trabajo como humorista, ha desarrollado una exitosa trayectoria como guionista y podcaster, consolidándose con su presentación en la apertura del Festival del Huaso de Olmué 2025.

Si bien el comediante suele mantener su vida privada lejos de la exposición pública, en distintas ocasiones ha mencionado a María en sus rutinas y proyectos. Ahora, ambos iniciarán una nueva etapa como familia, una noticia que fue ampliamente celebrada por sus seguidores en redes sociales.