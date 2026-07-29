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Feo encontrón entre dos figuras de Mega casi llega a los golpes: la discusión terminó con una renuncia

“No necesito hacerte un show hue… imbécil", manifestó uno de los rostros.

Sebastián Escares

Feo encontrón entre dos figuras de Mega casi llega a los golpes: la discusión terminó con una renuncia

La noche de este miércoles, el reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″ será testigo de un feroz encontrón entre dos de sus participantes.

Álvaro Ballero y Luis Mateucci se enfrascarán en una discusión que estará a punto de llegar a las manos, obligando a sus compañeros a intervenir para separarlos.

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El encontrón se originará en medio de una actividad de desfile de modas, en donde Luis Mateucci expresará su enojo por los constantes elogios que reciben algunos de los participantes, apuntando directamente a Álvaro Ballero. “Este de acá (Ballero) no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen”, lanzará el argentino.

Tras ello, el chileno responderá: "Cuando veas el reality afuera y te des cuenta de que yo soy el protagonista, te quiero ver… Ya pasaste de moda".

“¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina", le gritará Mateucci de vuelta.

Tras ello, Álvaro Ballero perderá el control, se parará de su asiento y mientras es contenido por sus compañeros para evitar posibles agresiones físicas, le dirá al argentino: “Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show hue… imbécil. Y respeta a Ludmila”.

Álvaro Ballero renuncia al reality

Luego del incidente entre el argentino y el chileno, el propio Ballero reunirá a sus compañeros para comunicarles que renunciará al reality.

“Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido, yo viví un reality, lo disfruté como nunca y quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y por lejos la persona más importante y quiero que ella siga brillando acá adentro. Gracias por haberme aguantado”, manifestará Álvaro Ballero a sus compañeros de encierro.

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