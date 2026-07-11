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Álvaro Ballero sin filtro: “Han caricaturizado todo, hasta el límite, pero no soy el ogro que todas pintan”

“Hoy sumé una terapeuta mujer que me ayuda mucho”, manifestó el comunicador.

Sebastián Escares

Álvaro Ballero sin filtro: “Han caricaturizado todo, hasta el límite, pero no soy el ogro que todas pintan”

Por medio de sus redes sociales, Álvaro Ballero decidió alzar la voz y referirse a las diversas críticas que han surgido en su contra tras su participación en el reality Volverías con tu ex? 2.

El chico reality, por medio de su cuenta de Instagram, publicó tres fotografías y escribió: “’Mirada de loco’, ‘energúmeno’, ‘narcisista’, ‘celópata’, etc. Hoy elegí estas tres imágenes, distintas miradas y emociones, ustedes deciden con cual quedarse, yo decido amor propio".

Aunque cueste, han caricaturizado todo, hasta el límite, pero no, no soy el ogro que todas pintan, que sus propias historias e inseguridades reflejan en mí”, continuó.

Luego, Ballero hizo alusión a su exesposa Ludmila Ksenofontova. “Los 17 años no fueron amarrados a un ancla, fueron años muy lindos como también duros, la vida en matrimonio es así, pero raya para la suma, fueron luminosos con cuatro hijos felices y fuertes”, expresó.

“Hoy sumé a una terapeuta mujer”

“El mea culpa ya vendrá, claro que me equivoqué y estoy trabajando en ello, hoy sumé una terapeuta mujer que me ayuda mucho a tener el prisma desde esa mirada”, detalló.

En esa línea, el chico reality dijo que “el primer psiquiatra especialista en TEA, dijo que lo más seguro es que no tenía ese diagnóstico, ahora estoy con otra especialista que me hizo la evaluación, pronto sabré el resultado, pero al parecer, no lo tengo, sí tengo déficit atencional, pero quién no lo tiene”.

Respecto a su participación en el reality de Mega, el comunicador sostuvo que “yo sólo fui a buscar el amor y volver a retomar el proyecto más importante en mi vida que es la familia, pero quizás ya es tarde y debo ser la mejor versión de papá y dejar a ella su espacio, pero no, no soy un monstruo como me pintan”.

A modo de cierre, Ballero mencionó: “No quiero justificarme, tampoco victimizarme, sólo quiero ser sincero como siempre y volver a reinventarme como lo he hecho muchas veces, crecer y aprender de estos errores, ser la mejor versión de mí para mis hijos, ex mujer y todos los que vengan”.

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