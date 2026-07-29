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Lucas Lama pide disculpas públicas a Coté López y explica chats filtrados con otra mujer: “Fui un imbécil”

“Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas”, había lanzado el influencer anteriormente en sus redes sociales.

Sebastián Escares

Coté López - Lucas Lama - Instagram

Coté López - Lucas Lama - Instagram

Lucas Lama pidió disculpas públicas a María José “Coté” López y a su familia, luego de una serie de polémicas que surgieron tras la filtración de chats con otra mujer y una dura indirecta que publicó en redes sociales.

El joven abordó durante la noche del martes los rumores de presunta infidelidad, las conversaciones vinculadas a otra mujer y el mensaje que lanzó contra la empresaria, donde escribió: “¿Quién más se cree de 19 años con cuatro hijos? En serio, hay formas y formas, señoritas”.

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A través de su cuenta de Instagram, Lama reconoció que actuó mal y apuntó a que el acercamiento con otra mujer ocurrió en medio de un complejo momento personal, después de que Coté López le pidiera una pausa en la relación. “Quiero pedirle perdón a la Jose y su familia. La verdad, cuando hablé con la chica, fue de picado y estúpido”, señaló en su descargo.

El joven también aseguró que se sentía afectado por el distanciamiento con la empresaria. “Fui un imbécil, lo reconozco; no supe qué hacer con la pena, no quería estar solo”, agregó.

La explicación de los chats filtrados

Respecto de los chats filtrados con otra mujer, Lama negó haber engañado a Coté López mientras mantenían una relación. “Yo jamás la engañé durante la relación, jamás hablé con nadie y, de hecho, jamás me llegué a juntar con nadie y hoy no sé qué hacer para remediarlo”, sostuvo.

El mea culpa también incluyó la indirecta que había publicado en redes sociales. Lama confirmó que el mensaje iba dirigido a Coté López y admitió que reaccionó desde los celos tras ver una sesión fotográfica de la influencer.

Ayer me volví loco de celos cuando vi las fotos que hacía porque para mí era la mujer con la que me quería casar. Dije algo de lo que me arrepiento profundamente”, expresó.

En esa línea, elogió a su expareja y reconoció el carácter machista de sus palabras. “La Jose es una mujeraza, guapísima y parece de 19”, dijo, antes de admitir que “soné como un machista y un tarado”. Lama cerró su comunicado asegurando que sus acciones respondieron a la desesperación por perder a Coté López. “Aunque no me perdone jamás, quiero que lo sepa. Tengo claro que me arrepentiré toda la vida”, concluyó.

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