Plan de reactivación regional: Entregan al Ejecutivo cartera de obras para generar más de 26 mil puestos de trabajo

En un esfuerzo inédito de coordinación entre el nivel central y los territorios, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) entregó al Gobierno una contundente cartera nacional compuesta por más de 900 proyectos de inversión.

La iniciativa busca dinamizar las economías locales y generar 26.908 empleos temporales durante el presente año 2026.

La propuesta fue presentada formalmente por el presidente de AGORECHI y gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, al ministro de Economía, Daniel Mas, como una respuesta directa al desafío nacional de recuperación económica e impulso al empleo.

El plan consolida proyectos provenientes de todas las regiones del país. Entre las iniciativas destacan intervenciones en infraestructura vial, equipamiento público, programas sociales e inversión en fomento productivo, las cuales cuentan con diversos grados de avance y factibilidad de ejecución inmediata.

Insumo clave para el plan nacional de empleabilidad

El presidente del gremio regional, Alejandro Santana, valoró el aporte técnico desplegado por cada una de las administraciones locales.

“Hoy entregamos una propuesta construida por cada uno de los Gobiernos Regionales para aportar desde los territorios a la generación de empleo. Este es un esfuerzo inédito de coordinación nacional, donde las regiones no solo ponen sobre la mesa proyectos concretos, sino también toda su capacidad técnica para acelerar su ejecución”, afirmó Santana.

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Mas, agradeció la entrega del documento y confirmó que la cartera entregada por los gobernadores servirá como un pilar estratégico dentro de las metas del Ejecutivo para reactivar el mercado laboral.

“Este documento reúne iniciativas concretas que permitirán avanzar con mayor rapidez en la generación de empleo, un objetivo prioritario para el Gobierno y una necesidad urgente para miles de familias chilenas”, sostuvo el secretario de Estado.

Con esta entrega, los Gobiernos Regionales reafirman su rol estratégico en la ejecución de la inversión pública descentralizada, demostrando la capacidad de articulación entre las regiones y el Gobierno Central para acelerar el crecimiento económico del país.