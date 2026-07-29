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VIDEO. La ácida crítica de Johnny Herrera a un jugador de la U: “Llega a segunda y no puede pasar más”

El ídolo azul no se guardó nada contra la gerencia deportiva del club por sus últimos movimientos en el mercado.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Desde que dejó las canchas y comenzó su camino en las comunicaciones, Johnny Herrera, tal como en los terrenos de juego, no suele guardarse nada y ahora volvió a sumar duras críticas al club de sus amores, la Universidad de Chile.

En esta ocasión, en su rol de comentarista en TNT Sports, el portero campeón de la Copa Sudamericana en 2011 cuestionó todo lo que sucedió con Valentín Gauthier, defensor uruguayo que no pasó los exámenes médicos para ser refuerzo azul.

La gerencia técnica le está errando hace rato y esto iba a ser una cagada grande de nuevo. No entiendo por qué quiere un central, si donde la U mejor está es en la parte defensiva. Tiene cuatro centrales de primer nivel”, afirmó el “Samurái”.

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Sin embargo, eso fichaje frustrado no fue lo único que criticó el exarquero de La Roja, sino que también arremetió contra las incorporaciones en delantera a principio de año.

Se dieron cuenta de la cagada que se pegaron con Rivero, que venía con un problema. Él no se lesionó con Universitario, es un problema muy progresivo. Me lo explicó uno de los médicos que lo vio”, dijo Herrera sobre Octavio Rivero.

Lucero fue capricho de Paqui, que lo pidió y lo pidió. Llega hasta segunda y no puede pasar más allá. Cosas que pasan en la U”, sentenció el ídolo de la U.

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