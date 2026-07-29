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“Me da mucha pena que sean tan inconscientes”: querido influencer chileno estalla en llanto tras sufrir duro revés

Diego Pánico generó preocupación tras publicar un video llorando en sus redes sociales.

Sebastián Escares

“Me da mucha pena que sean tan inconscientes”: querido influencer chileno estalla en llanto tras sufrir duro revés

El reconocido influencer Diego Pánico causó preocupación entre sus seguidores, luego de publicar un video llorando, tras confirmar que no podrá llevar a cabo la junta con sus fans que tenía prevista para esta jornada en Concepción, precisamente en el Mall del Centro.

Ante ello, el Mall del Centro de Concepción advirtió a Diego Pánico que no podía realizar en sus dependencias una convocatoria masiva que, según el propio influencer, ya reunía cerca de 5 mil confirmados a través de redes sociales.

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La situación escaló durante esta jornada, luego de que el creador de contenidos llamara a sus seguidores a participar en una reunión en el recinto comercial penquista. Según relató en Instagram, la actividad buscaba repartir dinero entre sus fanáticos.

El propio Diego Pánico difundió un correo que habría recibido desde el equipo del centro comercial, en el que se le solicitaba abstenerse de realizar convocatorias o reuniones dentro del recinto. “Con motivo de una historia publicada en su cuenta de Instagram, y considerando las consultas y preocupaciones manifestadas por personas de nuestro establecimiento, solicitamos abstenerse de realizar convocatorias o reuniones en nuestras dependencias”, señalaba el mensaje compartido por el influencer.

En el mismo texto, el mall remarcó que sus instalaciones no están habilitadas para eventos masivos. “Nuestro recinto no está habilitado para eventos masivos, por lo que cualquier aglomeración podría afectar la seguridad de trabajadores y visitantes”, agregaba la comunicación.

“De concretarse esta actividad, Mall del Centro Concepción (...) adoptará las medidas legales pertinentes en su contra para resguardar la seguridad de sus instalaciones y visitantes”, indicaba el correo.

La reacción de Diego Pánico

Tras recibir el mensaje, Diego Pánico publicó un video llorando y criticó la postura del recinto. “Mall del Centro me acaba de escribir a mi correo de trabajo, que me van a demandar porque trabajadores se quejaron porque se podía salir de control la junta. Me da mucha pena porque son unos inconscientes”, afirmó.

Pese al bloqueo del centro comercial, el influencer aseguró que realizará la convocatoria en otro lugar y bajo otra dinámica por confirmar.

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